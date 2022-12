Atividade metalúrgica aumenta 3,4% na comparação anual de outubro

Atividade metalúrgica aumenta 3,4% anual

O principal aumento ocorreu na região da província e na cidade de Buenos Aires, apresentando um aumento de 4,3% em comparação com outubro de 2021, como resultado de um aumento de 4,1% na Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e 4,6% no interior da província.No nível setorial, Fundição (+9,8%), Autopeças (+8,2%) e Equipamentos médicos (+7,9%), registrando altas acima da média geral, enquanto houve queda na maior parte dos itens metalúrgicos, com forte queda no setor de Máquinas Agrícolas (-12,2%).Finalmente, os setores que registraram os menores aumentos em seus níveis de produção foram: Bens de capital (+2,7%) e Carrocerias, reboques e semirreboques (+3,7%), dois setores que apresentaram forte crescimento em 2022.