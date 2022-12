Argentina e Estados Unidos assinam acordo de troca de informações fiscais

O ministro da Economia, Sergio Massa (ezq) e o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Mark Stanley

O acordo prevê a troca "massiva e automática" das contas financeiras e dos recursos financeiros relacionados, como aluguéis e hipotecas."Hoje estamos dando um passo que demorou muito para nosso país, mas que, depois da chegada de Stanley à Argentina, se transformou em pouco tempo", enfatizou Massa no ato realizado no Centro Cultural Kirchner ( CCK ) da cidade de Buenos Aires.Também pediu ao Congresso que seja implementada "legislação que promova a externalização e puna com toda a força da lei quem não declarar os bens. Nesse sentido, Massa apontou que, ao se discutir a "boa administração dos recursos do Estado" nos debates políticos, esquece-se de "colocar na mesa quem sonega"."Não pretendemos perseguir ninguém", mas sim "aqueles que pagam seus impostos, cumprem suas obrigações, que contribuem com o Estado todos os dias e que o Estado não seja burlado", disse Massa.