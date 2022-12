Presidente Alberto Fernández instrui para que escândalo de mensagens entre juízes, ex-funcionários e líderes da oposição seja "investigado criminalmente"

O presidente Alberto Fernández

"Fui contundente. É evidente que grande parte do sistema de mídia privada decidiu não noticiar o ocorrido", disse o chefe de Estado e considerou que os acontecimentos "ferem a democracia" por se tratar de um ato de "promiscuidade contra -republicano, com o qual se movem alguns empresários, juízes e ex-funcionários" e de um "jogo perverso de suborno", ao falar em cadeia nacional.Nas mensagens grupais teriam participado dois diretores do Grupo Clarín, quatro juízes, o Ministro de Segurança e Justiça de da cidade de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro; o procurador da cidade de Buenos Aires, Juan Batista Mahiques, e o ex-chefe jurídico da AFI, Leonardo Bergroth.O presidente referiu-se, assim, aos chats e áudios revelados em três meios de comunicação diferentes, onde os participantes da suposta viagem ao sul do país teriam coordenado "uma estratégia" através do aplicativo Telegram para espalhar uma falsa versão da viagem para justificá-la.Fernández também destacou que solicitará que seja iniciada uma acusação sumária perante a Comissão Disciplinar do Conselho da Magistratura sobre os magistrados envolvidos."Pela primeira vez, é exposta a forma como certas corporações operam sobre funcionários, juízes e promotores, buscando favores deles que em muitos casos procuram vantagens indevidas, enquanto em outros simplesmente incentivam a perseguição daqueles que os confrontam", declarou o chefe de estado argentino.