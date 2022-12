Voos da Aerolíneas Argentinas para ver a Seleção Nacional no Catar estão esgotados

Torcedores argentinos no Catar

De acordo com informações da Aerolíneas, em menos de 48 horas esgotaram as passagens do voo que sairá do aeroporto internacional de amanhã às 8h20 e chegará a Doha na quarta feira, 7, às 10h30, dois dias antes do jogo contra a seleção comandada por Van Gaal, após escala em Roma.Este é o nono voo especial que a empresa realiza para a capital do Catar, com o avanço da seleção argentina na competição mundial.A empresa indicou que serão analisados novos voos segundo o desenvolvimento do torneio e os resultados obtidos pela Seleção Argentina. A companhia Aerolíneas Argentinas registrou uma taxa média de ocupação superior a 75%, nos voos diretos, mas não é a única rota escolhida pelos que foram a Doha para torcer pela Seleção.