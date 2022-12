O Correio Argentino lança dois selos postais que homenageiam o artista plástico León Ferrari

O artista plástico León Ferrari

Os novos selos são impressos com as obras de Ferrari, Kama-Sutra II (1979), uma colagem com letraset, feita a bico de pena e nanquim sobre papel, enquanto a segunda corresponde à obra Sem título, de 1976 onde o artista responde ao terror que provocou o golpe cívico militar, e representa sua última manifestação artística, antes de partir para o exílio.O lançamento dos novos selos postais foi realizado com a colaboração da União Postal das Américas, Espanha e Portugal (Upaep) e do Correio Argentino, no Salão da Caixa Postal do Centro Cultural Kirchner (CCK), informou a Fundação Ferrari, responsável pela divulgação da obra do artista.Cada um dos selos León Ferrari tem o valor de 150 pesos (0,90 dólares) e estará disponível nas agências filatélicas e na loja virtual do Correio Argentino.Grande parte da obra de León Ferrari, nascido em 1920 em Buenos Aires, visava denunciar abusos de poder e a intolerância na sociedade. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, na época de sua morte ele era considerado um dos cinco artistas plásticos mais provocativos e importantes do mundo.