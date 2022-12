Harry Styles superou as expectativas dos fãs em seus shows em Buenos Aires

Harry Styles superou as expectativas dos fãs

Precisamente, ao contrário da grande maioria dos grandes shows internacionais -e agora também locais-, o show dispensou uma cenografia pomposa, uma grande exibição de luz, pirotecnia ou qualquer outro aparelho, para que a atenção fosse voltada apenas para o protagonista do noite, sua banda e o impacto das canções.Neste contexto, o carisma e o magnetismo dos ex-One Direction, a grande atuação dos músicos no palco e as melodias que obrigavam pelo menos a balançar o corpo, apenas temperadas com modestas luzes e telas, formavam um cocktail irresistível em que o tradicional pop foi revigorado.Em meio a gritos ensurdecedores, a ponto de às vezes ser quase impossível ouvir sua voz, Harry Styles iniciou o ritual com uma primeira sequência composta por "Music For A Sushi Restaurant", "Golden" e "Adore You".Objeto de adoração, o artista colocou o corpo ao serviço do show e se mostrou por todos os palcos e passarelas que o estenderam para os lados e para o centro do campo, enquanto desfiava um pop voador.