A rota dos dinossauros no vale médio do rio Chubut patagônico

A rota dos dinossauros no vale médio do rio Chubut (Patagônia)

O rio que deu nome à província de Chubut (sul) tem mais de 800 quilômetros de sua nascente até sua foz no Atlântico e é o curso d'água que rompe com a monotonia do árido planalto.Em um trecho desta extensa rota, Chubut faz fronteira com a Rodovia Provincial 12, que vai de noroeste a sudeste e une a cidade de Gualjaina, na pré-cordilheira, com a Rodovia Nacional (RN) 25 na altura do Paso de Indios e Los Altares.A Provincial 12 é de cascalho e, como qualquer estrada que acompanha o sinuoso Rio Chubut, sobe e desce, esconde-se e aparece. Mostra os tons avermelhados das suas altas encostas, mistura-os com o castanho da terra e contrasta-os com o verde das árvores que crescem nas margens.A rodovia 12 pode ser acessada tanto pela RN40, perto de Esquel, quanto pela RN 25, que atravessa Chubut entre a costa atlântica e as montanhas ao longo de 320 quilômetros de cascalho junto ao rio, que para esta viagem deve ser feito rio acima