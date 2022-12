Aerolíneas Argentinas anuncia em Bariloche seus voos para a temporada de verão e inverno de 2023

Aerolíneas Argentinas anuncia em Bariloche seus voos para temporada 2023

A cidade de San Carlos de Bariloche será um dos destinos mais frequências desde São Paulo para a próxima temporada de inverno, com uma programação que começará em 3 de julho, com 4 voos diretos às segundas, quintas, sextas e domingos e 3 frequências às terças, quartas e sábados com escala no aeroporto doméstico do Aeroparque.A empresa também informou o início de uma nova rota regular do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos para a cidade de Mendoza, que está programada desde 11 de abril e terá duas frequências semanais às terças e sextas-feiras de cada semana, com seus respectivos retornos para o Brasil às quartas e sábados.Já a rota entre São Paulo e Ushuaia, que começará a operar no dia 6 de julho, terá frequência de 2 voos semanais às quintas e domingos, e seus respectivos retornos às segundas e sextas-feiras, com saída e chegada no Aeroparque.No caso da rota para San Martín de los Andes, que estará operacional a partir de 3 de julho, terá 2 frequências semanais via aeroporto metropolitano às segundas e sextas-feiras e seus respectivos retornos ao Brasil às terças e sábados.Durante o mês de janeiro também serão iniciadas as rotas Córdoba - Florianópolis, Córdoba - Rio de Janeiro, Rosario - Florianópolis e Mendoza - Rio de Janeiro. Além disso, como todos os anos e a partir de dezembro, a rota Aeroparque – Florianópolis terá voo todos os dias.