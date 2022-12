Embaixador Scioli destaca que Brasil e Argentina avançam "na integração profunda"

O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli

"Tive a oportunidade de me reunir com as áreas técnicas do presidente 'Lula' para avançar na integração profunda. Há uma afinidade muito grande com a Argentina", disse Scioli em declarações no rádio.Questionado sobre a nota conjunta que as representações diplomáticas da Argentina, Brasil e Paraguai encaminharam nesta quarta-feira perante o Mercosul, na qual rejeitam as negociações realizadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Uruguai para avançar em Tratados de Livre Comércio (TLC) unilaterais, Scioli disse que "a Argentina nunca rejeitou qualquer novo acordo".Além disso, Scioli sustentou que com o novo presidente brasileiro haverá "um renovado impulso da agenda" do organismo. "Com a chegada de Lula, que vem com toda a vontade de aumentar o comércio integrado do Mercosul com outros países", completou.