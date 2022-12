Agroexportadores batem maior patamar histórico de liquidação de divisas este ano

Exportações de cereais

Assim foi afirmado pela Câmara da Indústria Azeiteira da República Argentina (CIARA) e o Centro de Exportadores de Cereais (CEC), entidades que representam 48% das exportações argentinas, e que destacaram que, em novembro, as empresas do setor liquidaram US$ 1,697 bilhão, 17% a menos que no mesmo mês do ano anterior, mas 14% a mais que em outubro passado."A entrada de divisas no mês de novembro é reflexo de um mercado de grãos afetado pela forte estiagem e pela falta de oferta estável, devido às condições macroeconômicas", apontaram Ciara e CEC.Além disso, detalharam que “o valor liquidado desde 2 de janeiro de 2022 totaliza US$36,731 bilhões, sendo o melhor ano desde que os registros são realizados”.O complexo oleaginoso-cereal, incluindo o biodiesel e seus derivados, contribuiu com 48% do total das exportações argentinas no ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec).