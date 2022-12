O filme "Argentina, 1985" foi indicado ao Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano

O filme "Argentina, 1985"

Desta forma, o filme protagonizado por Ricardo Darín e Peter Lanzani continua o seu caminho de reconhecimento e acrescenta menções em seu rumo ao Óscar ou, pelo menos, para conseguir estar na lista final de indicados para Melhor Filme Estrangeiro.O filme de Santiago Mitre vai tentar ganhar na Espanha o prêmio que já conquistaram "Contos Selvagens", "O Segredo dos Seus Olhos", "O Clã", "A Odisseia dos Tontos", "Plata Quemada", "Cinzas do Paraíso", "O cidadão ilustre", "Um lugar no mundo" e "Um conto chinês".Em seu curso, o filme de Mitre ganhou o prêmio da crítica internacional em Veneza. Além disso, teve passagens por San Sebastián e Londres, e Darín, também produtor do filme, viajou para vários países, inclusive os Estados Unidos, para apresentar o filme.