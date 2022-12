Presidente Fernández entrega a casa 70 mil e afirma que as famílias "encontram um futuro digno"

O presidente Alberto Fernández (ezq) e o governador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa

Juntamente com o governador local, Alberto Rodríguez Saa, e o ministro do Habitat, Santiago Maggiotti, Fernández entregou as chaves correspondentes às 300 casas de um bairro da cidade de Villa Mercedes que, durante a atividade, foi batizado como “Unión”.Como tem feito em atos com estas características, o presidente reiterou que não há "momento mais bonito para um Presidente do que entregar uma casa" já que, com casa própria, as pessoas podem "viver com dignidade" e realizar seus sonhos.As casas entregues hoje exigiram um investimento de 1,848 bilhão de pesos do governo nacional. Em San Luis, já foram entregues 1.072 casas do programa Fonavi, 58 do programa Casa Própria e 47 do Procrear, enquanto foram concedidos 316 empréstimos hipotecários, com um investimento total de 11,1 bilhões de pesos.