Taxa de novos diagnósticos de HIV teve queda de 35% nos últimos cinco anos na Argentina

A taxa de novos diagnósticos de HIV caiu 35% nos últimos cinco anos na Argentina

O relatório aponta que nos últimos cinco anos houve uma média de 5.300 novos diagnósticos por ano, enquanto em 2021 a taxa de HIV (calculada como o número de diagnósticos produzidos em um local e período sobre a população total do mesmo local) ficou em 10,7 por cem mil habitantes (15,3 entre os homens e 6,2 entre as mulheres).Ao comparar as taxas médias dos períodos 2011-2015 e 2017-2021, observa-se uma queda de 35%: 33% entre os homens e quase 40% entre as mulheres.O documento alerta que “a queda da taxa em 2020 se deve ao impacto da pandemia de Covid-19, tanto na acessibilidade e oferta de serviços de saúde quanto nos sistemas de informação, cujos recursos foram direcionados para a vigilância da pandemia emergente; esse efeito foi registrado em todo o mundo e revertido durante 2021".Em relação ao diagnóstico tardio, que na Argentina é definido como aquele que ocorre quando uma pessoa está em situação sintomática, com ou sem critérios definidores para AIDS e/ou com contagem de CD4 (algumas células do sistema imunológico que alertam para a presença de patógenos) inferior a 200, no biênio 2020-2021, 30,1% foram diagnosticados tardiamente, o que reflete que não houve mudanças significativas nos últimos anos.