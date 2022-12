A província patagônica de Neuquén abre sua temporada termal no vulcão Copahue

Complexo Termal Copahue, Neuquén (Patagônia Andina)

O complexo termal, localizado a 360 quilômetros da cidade de Neuquén, na fronteira com o Chile, funciona no período de dezembro a maio, já que no resto do ano as condições climáticas o impedem. Como Copahue está a 1.980 metros acima do nível do mar, é habitual que fique coberto de neve durante o inverno.Além do cenário particular oferecido pelas águas termais, agregam-se outros atrativos da Área Natural Protegida Provincial Copahue, como cachoeiras, riachos e nascentes que correm dentre os solos basálticos sob as sombras de milenários pehuenes, que permitem a prática de atividades recreativas e atividades de aventura. como passeios de bicicleta, trekking, caminhadas e observação de flora e fauna.O vulcão Copahue e as colinas circundantes parecem abraçar o pequeno vilarejo, cheio de colunas de vapores sulfurosos em todos os seus cantos, que rompem no silêncio próprio da montanha. Copahue é uma excelente opção para quem procura uma perfeita combinação de saúde, conforto, tranquilidade e relaxamento.Todos os programas terapêuticos das Termas de Copahue são indicados de forma personalizada por uma equipe de profissionais composta por médicos, fisioterapeutas, dermatologistas e professores de educação física.