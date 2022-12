Empresa alemã inaugura nova fábrica na Argentina com investimento de US$ 17 milhões

É um complexo de 10.000 metros quadrados localizado na Plaza Industrial Pilar, quatro vezes maior que a primeira fábrica construída pela empresa no país. O projeto inclui um armazém adicional de 6.000 metros quadrados e um plano de expansão em um terreno de 53.000 metros, informou a empresa em comunicado.



Na fábrica de Buenos Aires serão produzidos perfis de aberturas em PVC e perfis para refrigeradores comerciais e eletrodomésticos. Estabelecida na Argentina desde 1994, a Rehau cresceu ininterruptamente no mercado local, com US$ 30 milhões investidos nos últimos 10 anos e um aumento nas vendas de aproximadamente 50% nos últimos dois anos.



“A Argentina está no centro da estratégia da empresa, pois é nosso polo de produção e inovação no continente. Daqui exportamos para Brasil, México, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Peru e Bolívia, mas também desenhamos produtos que depois são replicados nas economias mais desenvolvidas do mundo, como é o caso da Alemanha”, afirmou o gerente geral Rehau, Martin Mom.