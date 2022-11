Presidente Fernández destaca papel do Estado e das obras públicas para o bem-estar dos argentinos

O presidente Alberto Fernández em La Plata

O Chefe de Estado concluiu a primeira fase das obras de recuperação do histórico terminal ferroviário por onde passam diariamente 18 mil passageiros, quando recordou que a estação deixou de receber serviço e que as últimas obras foram feitas através de uma produtora cinematográfica norte-americana interessada em fazer um filme no referido lugar.Entretanto, há cinco anos, a cobertura de vidro e metal da estação tinha sido desmontada e, por isso, desde então os passageiros têm sofrido com as intempéries do tempo enquanto aguardam o trem.“Isso tem que ser feito pelo Estado”, disse o presidente, referindo-se à recuperação da capacidade de uso e do “patrimônio cultural” daquele edifício histórico da cidade de La Plata.