Petrolíferas se incorporam ao programa Preços Justos e acertam com governo argentino aumento de combustíveis em 4% ao mês

O ministro da Economia, Sergio Massa

“Vamos transitar dezembro, janeiro, fevereiro e março com um caminho de aumentos pré-definidos: 4% em dezembro; 4% em janeiro; 4% em fevereiro e 3,8% em março, com o objetivo de continuar construindo um caminho no qual todos os setores contribuam para reduzir significativamente a inflação, que é o principal drama da Argentina", disse o ministro durante encontro com executivos das principais petrolíferas.Pablo González (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE-Axion), Teófilo Lacroze (Raizen-Shell), entre outros executivos, estiveram presentes na reunião realizada no Palácio da Fazenda. O ministro Massa, por sua vez, estava acompanhado da secretária de Energia, Flavia Royón, e do secretário de Comércio, Matías Tombolini."A questão do combustível é um assunto central na vida econômica argentina. Não só para o dia-a-dia das pessoas, mas também para os setores produtivo e agrícola", disse o ministro durante o encontro.O ministro explicou que no acordo "o Estado se compromete a garantir o acesso de divisas para as empresas, especialmente para o fornecimento de lubrificantes, a reduzir temporariamente os impostos sobre a importação de combustíveis para abastecer os setores da agricultura, especialmente durante os meses de janeiro e fevereiro, que são os mais importantes".