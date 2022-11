Delegação argentina viajou a Washington para fechar terceira revisão com o FMI

O vice-ministro da Economia, Gabriel Rubinstein

A comitiva argentina que acompanhará Rubinstein é completada pelo chefe de Assessores do Ministério da Economia, Leonardo Madcur, o secretário de Finanças, Eduardo Setti, o subsecretário de Orçamento, Raúl Rigo, e o chefe do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), Marco Lavagna, informou a referida pasta.Após a recente visita de representantes do organismo multilateral à Argentina, agora buscarão finalizar as negociações da terceira revisão do programa na sede central do organismo, para eventualmente receberem um desembolso de US$ 5,8 bilhões antes do final do ano.A terceira revisão corresponde à auditoria do FMI sobre os números econômicos da Argentina no terceiro trimestre do ano e faz parte do programa que o país assinou com o FMI em março de 2022 para refinanciar US$ 45 bilhões com o organismo multilateral, dívida herdada pelo governo de Maurício Macri.A missão do Fundo, que recentemente visitou o país, estava composta por um grupo de técnicos que se reportam ao chefe da Missão para a Argentina, Luis Cubeddu, e se comportaram de maneira muito reservada, embora prevaleça o otimismo de ambas as partes em considerar satisfeitas as metas do terceiro trimestre.