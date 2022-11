Lei para tratamento do lixo doméstico com código de sete cores é regulamentada

Nova lei de Gestão Integral de Resíduos Domésticos

O decreto aprova o “Código unificado de cores para a classificação e identificação das frações do lixo doméstico”, que gera um padrão comum para todo o território nacional.No Anexo II, recomenda-se que as províncias e a Cidade Autônoma de Buenos Aires adotem um sistema de gestão integral que contemple sete frações de resíduos com suas respectivas cores: resíduo seco recuperável (verde), resíduo considerado lixo (preto), resíduo orgânico recuperável (marrom), plásticos (amarelo), papel e papelão (azul), resíduos de vidro (branco) e resíduos de metal (cinza).Os resíduos devem ser colocados em recipientes próprios para cada classe de resíduos e, preferencialmente, os sacos devem ser da mesma cor do recipiente ou transparentes, para que seja possível identificar o conteúdo.Trata-se daqueles resíduos considerados especiais como equipamentos eletroeletrônicos; pilhas e baterias portáteis; resíduos de pneus; tintas e solventes; lâmpadas economizadoras de energia com mercúrio; entre outros