A Copa do Mundo não pulsa apenas no Catar: uma exposição em Buenos Aires percorre os múltiplos ecos do futebol

Exposição "Figurinhas. Aparições do futebol na arte argentina"

"Figurinhas. Aparições do futebol na arte argentina" inclui fotografias, instalações, pinturas, esculturas, site specifics e vídeos de mais de quarenta jovens artistas contemporâneos e outros consagrados dos anos 40 e 50, como Julio Vanzo, Marta Minujín e Guilherme Roux.Exposta no segundo andar deste espaço cultural, a exposição -com curadoria de Jesu Antuña, Joaquín Barrera e Marcos Krämer- é atravessada por três núcleos: o primeiro oferece um conjunto de obras nas quais o futebol se vincula com o popular desde a tragédia, o sagrado e a exacerbação das paixões.O segundo trata da interseção entre a imagem do ídolo do futebol e a construção da celebridade, e o último centra-se nos aspectos mais físicos do esporte e na potência expressiva de seus corpos, perante o olhar do público.A exposição pode ser visitada até 26 de fevereiro de 2023, de quarta a domingo, das 15h às 20h, na rua Riobamba 985, na Cidade de Buenos Aires.