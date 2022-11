Turismo do vinho: 320 adegas em 14 províncias abrem as portas aos visitantes

Turismo do vinho

De acordo com a medição preliminar, realizada entre dezembro de 2021 e abril de 2022, 37% dos que visitaram as adegas são jovens entre 25 e 35 anos e 32% têm entre 35 e 50 anos, ou seja, 69% dos turistas do vinho na Argentina têm entre 25 e 50 anos.O outro dado relevante é que 55% são mulheres e 11% se definem como parte da comunidade LGBTQ+, o que abre todo um universo de planejamento para as vinícolas desenharem atividades e planos específicos para esse grupo de turistas.Apenas 4% dos visitantes ficam uma noite no destino, todos os demais planejam estadias mais longas; e 47% dos questionados admitem ser "iniciantes" e não saber muito sobre vinhos. O outro dado relevante é que, nesse período, 56% eram mulheres e 43% consideram-se “iniciantes” e admitem “não saber” sobre vinhos.