Ministro da Economia da Argentina anuncia que em 2023 a exportação incremental de carros e autopeças não pagará retenções

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa

"Vamos reduzir os impostos sobre o crescimento das exportações argentinas", disse Massa em cerimônia na localidade de El Palomar, província de Buenos Aires, para comemorar a saída da fábrica do Peugeot 208 nº 100.000.Por outro lado, o Ministério da Economia reabrirá a cotação do dólar soja de setembro com uma atualização da inflação, informaram hoje fontes oficiais à Télam, especificando que a partir da próxima segunda-feira, 28 de novembro, e até 31 de dezembro, o Programa de Incremento Exportador (PIE) vai operar novamente com uma roda igual à da primeira edição."O acordo do governo com as empresas de cereais tem um piso garantido e assinado de US$ 3 bilhões", disseram as fontes, destacando que "o programa também tem três objetivos para maior arrecadação".Nesse sentido, haverá “financiamento de promoção às economias regionais; subsídios às cadeias de valor de aves, bovinos, laticínios e suínos para aumentar a produção; e um fundo para manter o valor dos auxílios família”.