Acordo com o Brasil permitirá importar energia a "preços competitivos", diz secretária da área

A secretária de Energia da Argentina, Flavia Royon

"(O acordo) permite enfrentar ou prever um trabalho para o inverno de 2023 em que a Argentina, com o gasoduto ainda não concluído, precisará importar energia a preços competitivos", enfatizou Royon em entrevista à rádio.Os governos da Argentina e do Brasil assinaram uma prorrogação até 31 de dezembro de 2025 do Memorando de Intercâmbio de Energia, que terá como principal inovação pôr em andamento um sistema bilateral de pagamentos em moedas locais, ao mesmo tempo em que defende o aprofundamento da integração energética.O acordo, que estabelece as modalidades de troca em termos de eletricidade, permitirá abastecer a Argentina no inverno a partir do Brasil e reduzirá a necessidade de importação de combustíveis líquidos para geração.A funcionária lembrou que, além do acordo com o Brasil, foi alcançado há duas semanas um entendimento semelhante com o Chile através do qual foi acordada a reativação dos intercâmbios bidirecionais de energia entre os dois países, através da linha de interligação elétrica InterAndes.