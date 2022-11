A obra de treze artistas sul-americanos é exposta na Embaixada do Brasil na Argentina

Embaixada do Brasil em Buenos Aires

A mostra, no Espaço Cultural do Palácio Pereda, expõe 27 obras, feitas em diversos países da América do Sul por artistas que, forçados pela pandemia, mudaram seus locais de criação para suas casas. Junto com o Espaço Cultural do Palácio Pereda, os artistas também expõem no El Obrador, Centro Criativo.Nas salas do Espaço Cultural do Palácio Pereda, estão expostas as peças que foram iniciadas –e algumas finalizadas– durante o período mais duro de isolamento; enquanto na sala La Rueca do El Obrador são expostas as obras que dialogam com o momento pós-pandemia. As obras dos dois espaços se referenciam entre si.O Espaço Cultural do Palácio Pereda, localizado na rua Arroyo 1142, pode ser visitado de quarta a sexta-feira, das 14h às 20h, enquanto aos sábados e domingos, das 12h às 18h, a exposição está exposta no Centro Cultural El Obrador, ambos na cidade de Buenos Aires.