David Guetta chegará a Buenos Aires em janeiro

O DJ, compositor e produtor francês David Guetta

Guetta, que conta com inumeráveis colaborações com figuras como Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Usher, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas, Kid Cudi, entre outros, já vendeu mais de 50 milhões de discos.Com dois prêmios Grammy em seu haver, o DJ iniciará sua turnê sul-americana no dia 2 de janeiro na cidade de Punta del Este, no Uruguai. Durante este ano, ele lançou uma série de colaborações, incluindo a reformulação de "Satisfaction" com Benny Benassi, e o sucesso comercial "Don't You Worry" com Black Eyed Peas e Shakira.Os ingressos para o concerto podem ser adquiridos a partir desta segunda-feira, às 10h, no site www.movistararena.com.ar.