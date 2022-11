"O presidente goza de excelente saúde" e segue com sua agenda, disse a porta-voz do governo argentino

O presidente Alberto Fernández

A funcionária referiu-se ao estado de saúde do Presidente e explicou que o quadro de gastrite erosiva com sinais hemorrágicos já foi "superado". "Ele está com perfeita saúde. O último laudo (médico) disse que ele precisava de alguns dias de descanso. Isso foi no sábado. Ele descansou até terça-feira, quando voltou às suas funções", explicou a porta-voz.No retorno da viagem a Paris e Bali, Fernández fez um exame médico no último sábado que não apresentou lesões com sangramento ativo após a gastrite erosiva que sofreu em Bali e foi orientado a descansar e retornar gradualmente às atividades trabalhistas, conforme relatado pela Unidade Médica Presidencial.O episódio de saúde ocorreu na terça-feira da semana passada na ilha de Bali, na Indonésia, quando conversava com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e sofreu um quadro de hipotensão e tonturas.O chefe de Estado disse que sentiu tonturas e lá foi assistido pelo tradutor oficial Walter Kerr, o único argentino autorizado a entrar nas sessões dos chefes de estado como acompanhante de Fernández, que falaria naquele dia sobre "Segurança Alimentar e Energética".