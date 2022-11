A Câmara dos Deputados homenageou a falecida referente das Mães da Praça de Maio, Hebe de Bonafini

A falecida referente das Mães da Praça de Maio, Hebe de Bonafini

Com fotos da dirigente da Associação das Mães da Praça de Maio nas bancadas, a homenagem foi proposta pela deputada do partido Frente de Todos (FdT), Mónica Macha.Depois de lembrar que em 2004 propôs o fim das tradicionais marchas de resistência, Mónica Macha disse que Hebe tomou essa decisão "porque entendia que a partir da chegada do (Presidente) Néstor (Kirchner), a política de direitos humanos era uma política de Estado" e considerou que "o legado de Hebe é insondável, ensinou-nos a não baixar os braços, a militar com alegria. Dizemos-te adeus, mas o teu legado é imortal".Da Frente de Esquerda dos Trabalhadores (FIT), Miryam Bregman recordou Hebe como “uma mulher corajosa como poucas, que resistiu à maquinaria genocida, enquanto as burocracias sindicais se tornavam colaboracionistas e grandes empresas montavam centros clandestinos nas suas próprias propriedades”, embora reconhecesse ter divergências com a chefe das Mães da Praça de Maio, destacou sua trajetória e sua luta.