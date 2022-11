Exposição de Banksy na Argentina segue até 14 de dezembro com sucesso de público

Exposição "Banksy Genius or Vandal?" em Buenos Aires

A exposição, declarada de Interesse Cultural pelo Ministério da Cultura da Nação, propõe uma viagem labiríntica por 70 obras originais cedidas exclusivamente por coleções particulares internacionais com seu certificado de autenticidade (COA), executadas com diferentes técnicas como óleo ou acrílico sobre tecido, spray sobre tela e madeira, serigrafias de edição limitada, stencils em metal ou concreto, esculturas, instalações, vídeos e fotografias, além de incluir uma experiência de realidade virtual (VR).A proposta convida a espreitar o mundo do polémico e anónimo artista, que vende obras por milhões e depois as destrói ao vivo, no momento exato do leilão, ou que transforma um megaparque abandonado numa sombria Disney, ou que critica ferozmente o consumismo para depois comercializar merchandising. A exposição não tem autorização do grafiteiro, por isso ostenta o selo "Não oficial", embora as obras expostas sejam todas originais certificadas pelo próprio artista.A exposição recria exatamente aquele fragmento de sua oficina onde, tapando o rosto, deu depoimentos para o documentário ("A saída é pela lojinha de presentes"), inclui um mapa global com todos os seus murais feitos nas mais variadas cidades do mundo (que também podem ser visitadas com o Street View na plataforma Google Arts & Culture) e há ainda uma sala imersiva, musicada, com o seu animal preferido, os ratos.A exposição pode ser visitada até 14 de dezembro na Rural, Recinto de Feiras de Buenos Aires, Pavilhão Frers, com acesso pela Avenida Santa Fe 4363, na capital argentina.