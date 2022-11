Mendoza é a nova Capital Ibero-Americana da Gastronomia e Vinho 2023

Gastronomia e vinho em Mendoza

O governador Rodolfo Suarez havia feito a candidatura para o importante prêmio que foi disputado com Porto (Portugal) e Jerez (Espanha).A AIBG realizou a gala de entrega dos "Prêmios Ibero-Americanos de Gastronomia 2022" na Real Casa dos Correios, sede da Presidência da Comunidade de Madri, atividade que contou com a presença da Ministra da Cultura e Turismo de Mendoza, Nora Vicario.A declaração é uma designação de marca criada pela Academia Ibero-Americana de Gastronomia, uma iniciativa que tem como objetivo reconhecer com a nomeação a excelência gastronómica de um dos destinos dos países ibero-americanos que estão representados na Academia.Desta forma, Mendoza é a terceira da América do Sul a receber este reconhecimento, com um título que combina pela primeira vez a gastronomia e o vinho.