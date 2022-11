Produção de aço aumentou 15% em outubro e a de laminados 6,4%, em comparação com o mês anterior

Produção de aço

O crescimento se deu principalmente pela baixa base de comparação, já que no mês de setembro algumas fábricas do setor tiveram paradas técnicas programadas por manutenção.Assim, nos primeiros 10 meses do ano, a produção de aço bruto acumulou crescimento de 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto no segmento de laminados a queda foi de 2%, o que mostra sinais de desaceleração diante do último trimestre de 2022.Enquanto isso, a produção de ferro primário em outubro foi de 274,8 mil toneladas, 6,4% menor que a de setembro e 11,7% menor que a de outubro de 2021