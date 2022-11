Presidente argentino voltou para a Casa do Governo após viagem internacional da cúpula do G20

O presidente Alberto Fernández

O Chefe de Estado chegou à Casa do Governo e manteve um encontro de trabalho com o Chefe da Casa Civil, Juan Manzur, com quem analisou o andamento do Governo durante sua ausência, devido à viagem.Apesar de ainda não haver confirmação oficial, o Presidente deverá cancelar a viagem ao México que tinha prevista nesta semana para se reunir com o seu homólogo, Andrés Manuel López Obrador.No sábado, após o retorno da viagem internacional, Fernández foi submetido a um exame médico que não mostrou lesões com sangramento ativo após a gastrite erosiva que sofreu em Bali e foi orientado a descansar e retornar gradualmente às atividades de trabalho, de acordo com informações da Unidade Médica Presidencial.O episódio ocorreu na terça-feira passada naquela ilha do país asiático quando, enquanto conversava com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, Fernández sofreu um quadro de hipotensão e tonturas.