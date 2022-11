Exposição no espaço de arte Proa de Luiz Roque, artista brasileiro selecionado para a Bienal de Veneza

Espaço artístico Proa21

A sua estética citadina e noturna, ligada às temáticas da comunidade LGBT+, perpassa toda a sua obra. Grandes massas arquitetônicas dos prédios de São Paulo, aves carniceiras que podem ser observadas da janela, trabalhadoras sexuais na porta dos prédios; aplicativos de namoro e uma arte que lembra o formato pop dos videoclipes são alguns dos imaginários que podem ser vistos nesta exposição.Luiz Roque (Cachoeira do Sul, 1979) trabalha e vive em São Paulo e já expôs em Austin, no New Museum de Nova York, em Glasgow, e em exposições coletivas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Padiglione d'Arte Contemporanea, Milão e MoMA PS1 em Nova York, entre outros.Enquanto as obras "Urubú" e "XXI" estão atualmente expostas na 59ª Bienal de Veneza, a exposição da Proa21 pode ser visitada até 30 de dezembro, de quinta a domingo, das 12h às 19h, na Avenida Pedro de Mendoza 2073, cidade de Buenos Aires Aires, com entrada livre.