Os argentinos Julio Chávez, Marilú Marini e Néstor Mazzini, premiados no Festival de Trieste

O ator e diretor argentino Julio Chávez

“Cuando la miro”, que estreou na Argentina em 15 de setembro, é baseado em roteiro de Julio Chávez e Camila Mansilla com o próprio Chávez como protagonista, ao lado de Marilú Marini.O filme trata do vínculo entre um filho e sua mãe, história que Julio Chávez definiu na época de sua estreia como "um filme de vínculo e texto".“Os laços profundos contêm um conhecimento aparente e onde um tem em seu poder o mistério do que o outro é, mas quando você decide olhar, não se manifesta apenas no que você conhece”, explicou o artista.Esta 37° edição do Festival de Cinema Ibero-Latino-americano de Trieste elegeu as mexicano "Estación Catorce" de Diana Cardozo e "499" de Rodrigo Reyes, como os melhores filmes do festival italiano.