Argentina e China apresentam centro de desenvolvimento conjunto de biogás na feira de tecnologia

O embaixador argentino na China, Sabino Vaca Narvaja

"Estão nos acompanhando 15 empresas e instituições argentinas, com representação dos setores de software, serviços informáticos e serviços financeiros, tecnologia nuclear, aeroespacial, de satélites e de saúde", disse o embaixador da Argentina na China, Sabino Vaca Narvaja, em nota.Sob o tema "Liderança em Ciência e Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, Cooperação de lucro mútuo", a exposição será encerrada amanhã com a participação de mais de 600 empresas e institutos de alta tecnologia.Por outro lado, na feira foi inaugurado oficialmente o Centro de Pesquisas China-Argentina, instalado em conjunto pelo Centro Latino-Americano da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sudoeste, da China, e a Universidade Nacional de Lanús, da Argentina, que formará estudantes, fará intercâmbio de profissionais, divulgará conhecimento e realizará pesquisas conjuntas.Ainda neste âmbito, o vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Biogás do Ministério da Agricultura da China, Hu Guojin, apresentou o projeto do Centro de Desenvolvimento e Cooperação de Biogás China-Argentina, instalado conjuntamente em Sichuan pela organização chinesa e o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), com o objetivo de promover conjuntamente o desenvolvimento da agricultura de biomassa e da agricultura de baixo carbono.