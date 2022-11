Argentina: déficit primário teve queda de 89,3% em outubro na comparação ano-a-ano, segundo dados do Congresso

Câmara dos Deputados

O relatório da entidade bicameral informou um déficit primário de 23,1 bilhões de pesos e um déficit financeiro de $ 75,11 bilhões de pesos (uns 500 milhões de dólares), como resultado de receitas totais de um trilhão 348,339 bilhões de pesos, despesas primárias de um trilhão 371,44 bilhões, e despesas totais (que ao contrário do anterior, inclui serviços da dívida) por um trilhão 423,45 bilhões de pesos.Assim, no mês passado, a receita total aumentou 104,6% em relação ao ano anterior, enquanto a despesa primária aumentou 56,7%, e a total 49,5%.Em termos reais (deduzida a inflação homóloga), as receitas registaram uma melhoria de 8,8% e as despesas registaram quedas de 16,7% nas rubricas primárias e de 20,5% nas totais.Consequentemente, o déficit primário teve contração de 89,3% em relação a outubro de 2021 (94,3% em termos reais) e o financeiro de 74,4% (86,4% reais).