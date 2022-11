Presidente Fernández voltou à Argentina depois de participar da Cúpula pela Paz de Paris, e do G-20 na Indonésia

O presidente Alberto Fernández e Yolanda Diaz, vice-presidente da Espanha

"Me encontrei com Yolanda Diaz, vice-presidente da Espanha e encarregada da pasta trabalhista. Conversamos sobre os desafios do mundo do trabalho e a necessidade de continuar ampliando direitos dos trabalhadores para construir melhores sociedades articuladas em torno ao trabalho", publicou o Presidente argentino em sua conta na rede social Twitter.O Presidente voltou com a primeira-dama Fabiola Yánez, a qual se reincorporou à delegação depois de ter realizado atividades em Roma. Também retornaram na comitiva: o Ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero; o ministro da Economia, Sergio Massa; os secretários-gerais da Presidência, Julio Vitobello; a de Comunicação e Imprensa, Gabriela Cerruti; e o vice-chefe da Casa Civil, Juan Manuel Olmos.A viagem que o presidente fez esta semana pela França e a Indonésia deixou como principal saldo a favor, a autorização da China para que a Argentina disponha de 5 bilhões de dólares como parte do mecanismo de Swap, para qualquer tipo de uso comercial, e o apoio da diretora gerente do FMI , Kristalina Georgieva, sobre o rumo econômico e a disciplina fiscal do país.