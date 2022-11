"Quem mudou a Argentina depois de 2001 fomos nós", afirmou a vice-presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner

A vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner

"Transformemos o 17 de novembro no dia do militante da Argentina, que precisa dos militantes de seu povo, de seus trabalhadores, de seus cientistas, de seus intelectuais", pediu a vice-presidente, quase no encerramento de um discurso com o qual reivindicou os três governos Kirchneristas, que vieram após a crise econômica, política e social de 2001.Fernández de Kirchner foi a única oradora do ato pelo Dia da Militância, realizado no estádio Diego Maradona de La Plata, onde uma multidão comemorou os 50 anos do retorno de Juan Perón à Argentina, em 1972, após 17 anos de exílioDiante de um estádio lotado, no qual foi lançado o lema "A Força da Esperança" e que foi entoado insistentemente por "Cristina Presidente", a ex-presidente respondeu: "Como dizia o General Perón, tudo na sua medida e harmoniosamente".A vice-presidente disse que “podemos vencer” nas eleições de 2023, mas que será necessário que os argentinos "puxem na mesma direção", dados os condicionamentos "brutais" deixados pelo governo de Mauricio Macri.Diante do olhar atento de umas 60.000 pessoas que esperavam sua palavra nas arquibancadas e no campo do estádio, Cristina ocupou o centro do cenário, naquela que foi sua segunda exposição pública depois do atentado que sofreu em 1º de setembro, e após sua participação na reunião plenária da União dos Operários Metalúrgicos (UOM), no início deste mês, no centro esportivo municipal da localidade de Pilar, província de Buenos Aires.