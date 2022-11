"Com Lula teremos avanços muito importantes" afirma embaixador argentino no Brasil

O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, e Luiz "Lula" Da Silva

“Compartilhei a cerimônia com a embaixadora do México, Laura Esquivel, e outros embaixadores. Dessa forma, os embaixadores fomos formalizados para cumprir plenamente nossas responsabilidades e também para participar, no dia 1º de janeiro, da posse do presidente Lula da Silva”, afirmou Scioli em sua conta no Twitter.O ex-governador da província de Buenos Aires, que está em seu segundo mandato como representante diplomático da Argentina no referido país, afirmou que "o grande objetivo é uma integração cada vez mais profunda com o Brasil".E previu que "no governo de Lula teremos avanços muito importantes", após a cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, onde o vice-presidente Hamilton Mourão formalizou a missão de embaixadores no Brasil.