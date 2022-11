Atividade industrial cresce 4,9% ano-a-ano na Argentina em setembro, segundo a UIA

Indústria automotiva

O centro fabril alertou, porém, que houve desaceleração em relação aos meses anteriores, e que, em comparação com agosto, houve queda de 3,6% na medição sem sazonalidade.“Para os próximos meses, o cenário é desafiador”, afirmou a entidade na análise, na qual destacou que “o déficit na balança comercial voltou a gerar preocupação com as reservas do BCRA, em um panorama de maiores restrições às importações”, que "está impactando sobre a produção e as perspectivas para o último trimestre".Em setembro, destacou-se o crescimento do setor Automotivo (+19,9%), impulsionado tanto pelas vendas para o mercado interno quanto pelas exportações, embora o setor tenha sido afetado pelo abastecimento de pneus. Outro setor que apresentou alta foi a produção metal mecânica, com alta de 7,2%, com melhora na maioria dos subsetores.