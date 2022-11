Senado argentino transforma em lei Orçamento 2023, sem a presença da principal aliança da oposição

Câmara de Senadores

A discussão durou pouco mais de uma hora e meia e o texto-base, que havia sido aprovado pelos deputados no início de novembro, foi convertido em lei por unanimidade pelos 37 senadores reunidos no local, pertencente ao interbloco do partido governista Frente de Todos e seus aliados do partido Frente Renovador da Concordia de Misiones, Juntos Somos Río Negro e Hay Futuro Argentina.A oposição do partido Juntos por el Cambio tinha antecipado a sua decisão de não participar na sessão, depois que o partido no poder tivesse decidido manter a decisão de nomear três representantes da Frente de Todos e um da oposição ao Conselho da Magistratura, no que eles consideraram um desafio à decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Nação.O Orçamento foi debatido, ao mesmo tempo que a prorrogação por cinco anos da vigência dos Impostos sobre Renda, Bens Pessoais, Débitos e Créditos Bancários, conhecida como Lei do Cheque; do Simples, do Capital da Cooperativa e do adicional ao Cigarro, que expiram no final de 2022, que juntos explicam 32% da arrecadação do tributária.A inflação é estimada em 60% ao ano e foi incorporado um artigo que obriga o Governo a enviar uma correção ao Orçamento caso a arrecadação ou a inflação ultrapasse a meta de 10% em 31 de agosto.