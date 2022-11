Ministro da Economia da Argentina destaca "duplicação das reservas para o Banco Central" após acordo de swap com a China

O ministro da Economia, Sergio Massa

Até agora, dos US$ 18 bilhões do 'swap' chinês, US$ 473 milhões foram autorizados a serem usados a cada 90 dias, com os quais, graças a esse acordo feito na última terça-feira, passaram a US$ 5 bilhões até julho do próximo ano, e renovável.A operação de 'swap' foi uma exceção feita pela China porque a Argentina foi uma das primeiras a assinar a chamada Rota da Seda.O ministro argentino destacou que “isso também é muito importante para os setores produtivos da Argentina, porque permite que eles tenham acesso mais rápido ao fluxo de dólares para insumos importados e bens intermediários para a produção na Argentina”.Outro ponto importante em Bali foi a reunião bilateral que Alberto Fernández manteve com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, onde o valioso “é ter deixado já aberta a discussão sobre o preço da guerra” com o referido organismo multilateral de crédito, "e já está definido que as sobretaxas serão discutidas em dezembro", disse Massa.Nesse sentido, o funcionário manifestou que a Argentina "está pagando ao FMI o dobro da taxa de juros que, por exemplo, paga ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)", e considerou que isto é "um absurdo quando o credor, em última análise, é o Fundo".