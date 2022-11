Vietnã propõe aumentar comércio bilateral e conectividade aérea direta com Argentina e Brasil

O governador de Entre Ríos, Gustavo Bordet

O encontro ocorreu no âmbito da missão comercial e institucional que Bordet chefia em nome das províncias da Região Central do Vietnã e de Singapura, financiada pelo Conselho Federal de Investimentos (CFI)."O primeiro-ministro levantou a possibilidade de explorar uma rota aérea para a América Latina, Brasil e Argentina, ele me encarregou as diligências com as autoridades nacionais", disse Bordet em comunicado. “Neste momento não existe conectividade aérea da Ásia com a América do Sul e o Vietnã”, acrescentou o presidente.Pham Minh Chinh "está decidido e tem a proposta; portanto, quando voltar à Argentina, falarei com o ministro do Turismo (Matías Lammens) e o presidente (Alberto Fernández) para interessá-lo nesta proposta que o primeiro-ministro fez", apontou o governador.Bordet destacou que a autoridade vietnamita "estava muito interessada em poder gestar e gerar um relacionamento intenso entre as províncias da Região Centro e do Vietnã", e lembrou que "esta é a segunda vez, em um curto período, que uma missão veio da Região Central".