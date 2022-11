Nova edição da tradicional corrida 1000 Millas Sport em Bariloche

1000 Millas Sport

A competição, organizada pelo Club de Automóveis Sport (CAS), visitará alguns dos pontos nevrálgicos do turismo patagônico, como San Carlos de Bariloche, epicentro da clássica competição.Os veículos que participam da prova são muito pitorescos pela antiguidade, estilo e estado de conservação, sempre em estado impecável na hora da largada; e também a equipe entusiasmada que dá vida aos seus carros para desafiar as estradas.O programa de atividades é dividido em três etapas que têm como ponto de partida a cidade de Llao Llao, onde começa a corrida por cenários naturais únicos.O diretor de marketing da empresa na América Latina, Alejandro Barón, comemorou a realização deste encontro e destacou: "Neste evento se unem nossa paixão pelos carros, sua história e a potência de nossos produtos, com a mais alta qualidade de combustíveis em escala internacional".