Ministro-chefe da Casa Civil argentino se reuniu com o pastor evangelico Andrés Palau

Isso foi informado pelo próprio Manzur através de sua conta na rede social Twitter, onde destacou que o festival constitui "um grande evento de fraternidade cristã que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro em Buenos Aires".



O “Festival de Palau”, que estava programado para acontecer em 2020, mas foi suspenso devido à pandemia de Covid, acontecerá na próxima sexta e sábado no cruzamento das avenidas Figueroa Alcorta e Dorrego, na cidade de Buenos Aires.



O encontro com Manzur contou com a presença dos presidentes do Sindicato das Assembleias de Deus, Osvaldo Carnival; e da Aliança Cristã de Igrejas Evangélicas da República Argentina (ACIERA), Christian Hooft; bem como o vice-presidente de Relações Externas da ACIERA, Jorge Sennewald.