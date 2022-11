Produção de autopeças aumenta 5% em setembro e acumula 2,8% no ano

Produção de autopeças

A AFAC destacou em seu relatório que “embora os diferentes itens relacionados à cadeia de valor automotiva tenham apresentado bom desempenho até o momento, para o setor de pneus ainda existem limitações para a recuperação dos níveis de atividade anteriores ao conflito sindical”. No entanto, em comparação com agosto, a produção de setembro registrou queda de 5,9%.A produção de veículos aumentou 28,2% durante janeiro e setembro em relação ao mesmo período de 2021, fechando com um total de 393.981 unidades.Na comparação de setembro com agosto, verifica-se uma queda de 3,4%, igual que ocorreu com as autopeças, por ser o segmento que mais impacta na atividade do referido setor. As exportações de autopeças, por sua vez, registraram alta de 10,5% na comparação anual do período considerado.