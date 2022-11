Com propostas variadas, chega o Festival Internacional de Teatro e Tradições Nativo-Americanas

Centro Cultural Paco Urondo de Buenos Aires

"Nossa aposta é a geração de discursos conformados por diversos elementos disciplinares e relacionados com a identidade, com o nativo, com as raízes, miscigenação, questões que buscam ativamente respostas por meio de manifestações culturais", disse o ator e diretor colombiano Fernando Gutiérrez, um dos organizadores do festival.O Espaço Cultural Julián Centeya (Avenida San Juan 3.255), o Centro Cultural Raíces (Agrelo 3.045) e o Centro Cultural Paco Urondo (25 de maio de 201) serão as sedes deste ano na cidade de Buenos Aires.Enquanto isso, as apresentações virtuais das companhias mexicanas, que incluem música mariachi, podem ser vistas através do link https://www.youtube.com/channel/UCvclSbk4HsyoiShivHxB2Sg; enquanto que para a inscrição nos diversos workshops, que serão presenciais, deverá escrever para fittnafestival@gmail.com.A programação desta edição, que conta com o apoio do programa Iberescena e inclui 17 apresentações de quatro companhias internacionais convidadas e cinco locais, duas exposições, quatro workshops e quatro apresentações virtuais, pode ser vista na íntegra no site https:/ /fittna.com/2022argentina/