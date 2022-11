Governo destaca apoio dos líderes do G20 ao pedido de revisão das sobretaxas do FMI

O presidente Alberto Fernández e Kristalina Georgieva

Na declaração final da cúpula de líderes dos países membros do G20, foi solicitada uma revisão sobre a política de sobretaxas do FMI, em linha com a proposta que o governo argentino vem fazendo nos últimos meses em diferentes fóruns, em suas negociações bilaterais com o organismo de crédito e de acordo com a iniciativa proposta na cúpula do G20 em Roma em outubro do ano passado.O assunto também fez parte do encontro que, durante 50 minutos, Fernández manteve hoje em Bali com a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, na sua única atividade oficial do dia, antes de iniciar o retorno a Buenos Aires, com escala na Espanha."Nesta cúpula do G20 conseguimos manter a mesma reivindicação que havíamos alcançado em Roma. Devemos rever as sobretaxas que os países mais endividados estão pagando. São taxas muito altas que não têm explicação lógica. Conversamos sobre isso com Kristalina (Georgieva) e ela afirmou que está disposta a levar o assunto à Diretoria do FMI. Temos que lutar para tentar que isto aconteça", disse Fernández em declarações à rádio.O apoio à posição da Argentina sobre a política de sobretaxas do FMI foi revelado no ponto 33 do documento final, que diz: “Estamos comprometidos em apoiar todos os países vulneráveis para que possam se recuperar juntos e mais fortes”.