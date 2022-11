Argentina continua em primeiro lugar na América Latina em proficiência em inglês, segundo estudo internacional

Proficiência em inglês

Trata-se do Índice de Proficiência em Inglês (English Proficiency Index), produzido mundialmente pela EF Education First, uma empresa internacional de ensino de idiomas; que conta com mais de 430 escolas em 50 países.Nesta edição, a Argentina obteve 562 pontos (de um máximo de 800), o equivalente a um "alto nível de competição", e foi o único país da América Latina com essa categoria. Na região, a Costa Rica ficou em segundo lugar com 536 pontos e Cuba em terceiro com 535, enquanto o Haiti ficou em último lugar com 421.Segundo o relatório, a América Latina "continuou melhorando seu nível de inglês este ano" e "seu notável progresso na última década a transformou de uma região com nível muito baixo para uma região com nível moderado".Mundialmente, nosso país ficou em 30º lugar entre 111 países com 562 pontos, seguido por Hong Kong com 561 pontos e Itália com 548. Enquanto isso, o Chile ficou em 45º lugar, o Uruguai em 49º, o Brasil em 58º e o México no 88.