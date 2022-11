Após a reunião com Xi, presidente Fernández confirmou que a Argentina concordou com uma ampliação do Swap

O presidente Alberto Fernández (ezq) e seu homólogo da China, Xi Jinping

"Foi uma reunião muito boa, não é a primeira, e conversamos sobre assuntos que nos preocupam, questões bilaterais, ambos somos defensores profundos do multilateralismo e da necessidade do desenvolvimento incluir as pessoas", disse Fernández em entrevista coletiva. juntamente com o ministro da Economia, Sergio Massa, e o chanceler Santiago Cafiero."Hoje, o que o presidente Xi nos informou é que ele autorizou o governo chinês para a Argentina dispor livremente de 25 bilhões de yuans, o que significa 5 bilhões de dólares. É uma ótima notícia, estamos profundamente gratos. O presidente Xi me explicou que era uma exceção absoluta que a China faz para a Argentina e é assim que a tomamos e agradecemos", disse o presidente.A segunda questão que eles trataram "foi uma reclamação que temos por uma dívida que a China mantém pelas reservas Kirchner e Cepernic", e especificou: "Admitiram essa dívida e instruíram o Conselho de Desenvolvimento a entrar em contato rapidamente para satisfazer essa dívida"."Foi um encontro muito bom, como costumam ser os encontros com o presidente Xi, e para nós foi uma alegria poder encontrar uma resposta para duas questões que nos preocupavam", concluiu.