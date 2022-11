Cúpula do G20: "Precisamos recuperar a paz", afirma chanceler argentino

O chanceler Santiago Cafiero na Cúpula do G20

Durante o discurso, Cafiero assegurou que é preciso "recuperar a paz e contribuir para a recuperação mundial" e que a "segurança alimentar significa acabar com a fome no mundo".O chanceler argentino substituiu em sua apresentação o presidente Fernández, que sofreu um "episódio de hipotensão e tontura. Por isso, decidiu realizar rigorosos estudos diagnósticos para preservar sua saúde e evitar complicações", informou a Unidade Médica Presidencial. .Mais tarde, o próprio Fernández comentou à imprensa que seu problema de saúde hoje foi causado por "um desequilíbrio devido a uma gastrite erosiva, que causou sangramento e gerou uma queda significativa na pressão arterial", e depois se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping.Em um discurso de três minutos proferido na I Sessão Plenária, sobre Segurança Alimentar e Energética, no Candi Ballroom, Centro de Convenções, Cafiero ressaltou que "os efeitos da guerra (na Ucrânia) afetam o mundo inteiro" e destacou que "no hemisfério norte os mercadores da morte comercializam armas letais, enquanto no hemisfério sul os alimentos ficam mais caros ou escassos e o que acaba matando não são balas ou mísseis, e sim pobreza e a fome"."É imperativo unirmos forças para que as partes envolvidas voltem à mesa de negociações. Devemos fazer valer a força do multilateralismo mesmo que alguns queiram ignorá-la. Nossos povos precisam se desenvolver com justiça social, em um mundo que encontre a paz na diversidade", referiu sobre a posição argentina.Cafiero manifestou que "a América Latina e o Caribe enfrentaram em 2020 a pior contração econômica de sua história", na qual "a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) calculou um retrocesso de 27 anos nos níveis de pobreza extrema".